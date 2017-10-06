В Польше полиция провела рейды в правозащитных организациях после протестов

Пятница, 06 октября 2017, 08:54

В Польше полиция провела рейды в офисах нескольких организаций по защите прав женщин, изъяв документы и компьютеры, через день после того, как женщины устроили антиправительственные марши против ограничительного законодательства об абортах.

Об этом сообщает The Guardian.

Рейды прошли в среду в Варшаве, Гданьске, Лодзи и Зеленой Гуре. Речь идет об офисах двух правозащитных организаций: "Центр прав женщин" и "Baba", которые помогают жертвам домашнего насилия и которые участвовали в антиправительственных акциях на этой неделе.

Правозащитницы обвинили власть Польши в попытке запугать их.

Однако польские прокуроры отрицают такое обвинение, заявляя, что проведение рейдов на следующий день после протестов - случайность.

Сообщается, что прокуроры якобы ищут доказательства правонарушений в Министерстве юстиции при прежнем правительстве. В то время Министерство финансировало женские правозащитные организации.

Отметим, что недавно в польских СМИ появилась информация о том, что якобы организации по защите прав женщин, участвовавших в маршах по изменению законодательства об абортах, получили огромные средства от организаций, финансируемых филантропом и миллиардером Джорджем Соросом.