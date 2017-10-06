Угорщина не блокуватиме продовження санкцій проти РФ попри конфлікт з Києвом

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 16:31

Угорщина не порушуватиме єдність ЄС у питанні санкцій проти РФ незважаючи на конфлікт з Києвом через закон про освіту.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант".

Він знову наголосив, що доки закон про освіту зберігає чинність, Угорщина не підтримає жодної української ініціативи і жодного важливого для України питання у міжнародних організаціях.

Однак санкції проти РФ, за словами Сіярто, це окреме питання.

"Санкції – це окреме питання. Ми не раз підкреслювали, що зацікавлені в тому, щоб взаємовідносини між Росією і Євросоюзом, а також Євросоюзом і Євразійським союзом будувалися більш прагматично і спиралися на взаємну довіру", - сказав він.

"Але в той же час ми не раз підкреслювали і те, що хоча ми і не вважаємо санкції, скажімо так, "успішними", ми не станемо підривати європейську єдність – адже в ній сила Євросоюзу", - заявив Сіярто.

Як відомо, ЄС має розглядати питання продовження економічних санкцій проти РФ у грудні.