Знайти
АКТУАЛЬНО

У Трампа розглядають главу ЦРУ Помпео як можливу заміну Тіллерсону – ЗМІ

Скандальний президент ПАРЄ Аграмунт подав у відставку

Україні зараз не варто порушувати питання про перегляд безмитних квот – Мінгареллі

Ми щотижня отримуємо новини про обшуки європейських компаній в Україні – Мінгареллі

Президент Чехії заперечив, що вживає менше алкоголю: я продовжую пити

Шторм "Ксав'єр" у Польщі: 2 загиблих, 39 травмованих, 714 тис. осіб без електрики

Один з великих іспанських банків переїжджає з Каталонії, другий – на черзі






Угорщина не блокуватиме продовження санкцій проти РФ попри конфлікт з Києвом

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 16:31
Версія для друку Коментарі

Угорщина не порушуватиме єдність ЄС у питанні санкцій проти РФ незважаючи на конфлікт з Києвом через закон про освіту.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант".

Він знову наголосив, що доки закон про освіту зберігає чинність, Угорщина не підтримає жодної української ініціативи і жодного важливого для України питання у міжнародних організаціях.

Однак санкції проти РФ, за словами Сіярто, це окреме питання.

"Санкції – це окреме питання. Ми не раз підкреслювали, що зацікавлені в тому, щоб взаємовідносини між Росією і Євросоюзом, а також Євросоюзом і Євразійським союзом будувалися більш прагматично і спиралися на взаємну довіру", - сказав він.

"Але в той же час ми не раз підкреслювали і те, що хоча ми і не вважаємо санкції, скажімо так, "успішними", ми не станемо підривати європейську єдність – адже в ній сила Євросоюзу", - заявив Сіярто.

Як відомо, ЄС має розглядати питання продовження економічних санкцій проти РФ у грудні.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:13
Посол України в Болгарії назвав заохоченням агресора заклики зняти санкції з РФ
17:06
Франція підтримала продовження дії закону про особливі умови на Донбасі
16:49
В Іспанії ухвалили закон, що спрощує переїзд компаній, в тому числі з Каталонії
16:44
Глава МЗС Угорщини назвав ганьбою український закон про освіту
16:31
Угорщина не блокуватиме продовження санкцій проти РФ попри конфлікт з Києвом
16:22
Армія Асада увійшла в Аль-Маядін – останню "столицю" ІДІЛ в Сирії
16:01
В уряді Іспанії вибачились за насильство поліції в день референдуму
15:59
У Трампа розглядають главу ЦРУ Помпео як можливу заміну Тіллерсону – ЗМІ
15:43
У ПАРЄ визначили, хто замінить Аграмунта на відкритті сесії в понеділок
15:16
фото
Фото вбитого російського посла використали у відеогрі, МЗС РФ незадоволене
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Іванна Костіна, Європейська правда

Facebook покарають за ненависть: як Німеччина обмежує свободу слова у соцмережах

Чи працюватиме нова схема? Відповіді на це запитання немає. Але вже чути побоювання, що коментатори навчаться маскувати мову ненависті або ж перейдуть у соцмережі, які не надто переймаються німецькими законами. Наприклад, у російські...

Турбйорн Ягланд, генеральний секретар Ради Європи

"Україна ступила на тонку межу": стаття генсека РЄ щодо конфлікту навколо освітнього закону

Звичайно, меншини в Європі повинні вільно володіти державною мовою тієї держави, де вони мешкають. Це – життєво важливо для їхньої повної участі в суспільстві. А отже, держава повинна використати всі засоби, необхідні для того, щоб вони могли її вивчити...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  