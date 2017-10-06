Венгрия не будет блокировать продление санкций против РФ, несмотря на конфликт с Киевом

Венгрия не будет нарушать единство ЕС в вопросе санкций против РФ, несмотря на конфликт с Киевом из-за закона об образовании.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью российской газете "Коммерсант".
Он вновь подчеркнул, что пока закон об образовании сохраняет силу, Венгрия не поддержит ни одной украинской инициативы и ни одного важного для Украины вопроса в международных организациях.
Однако санкции против РФ, по словам Сиярто – это отдельный вопрос.
"Санкции - это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие", - сказал он.
"Но в то же время мы не раз подчеркивали и то, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, успешными, мы не станем подрывать европейское единство - ведь в нем сила Евросоюза", - заявил Сиярто.
Как известно, ЕС должен рассматривать вопрос продления экономических санкций против РФ в декабре.