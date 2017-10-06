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Венгрия не будет блокировать продление санкций против РФ, несмотря на конфликт с Киевом

Пятница, 06 октября 2017, 16:31
Версия для печати Комментарии

Венгрия не будет нарушать единство ЕС в вопросе санкций против РФ, несмотря на конфликт с Киевом из-за закона об образовании.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью российской газете "Коммерсант".

Он вновь подчеркнул, что пока закон об образовании сохраняет силу, Венгрия не поддержит ни одной украинской инициативы и ни одного важного для Украины вопроса в международных организациях.

Однако санкции против РФ, по словам Сиярто – это отдельный вопрос.

"Санкции - это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие", - сказал он.

"Но в то же время мы не раз подчеркивали и то, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, успешными, мы не станем подрывать европейское единство - ведь в нем сила Евросоюза", - заявил Сиярто.

Как известно, ЕС должен рассматривать вопрос продления экономических санкций против РФ в декабре.

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