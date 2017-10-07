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США скасовують санкції проти Судану

Субота, 07 жовтня 2017, 11:17
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США прийняли рішення скасувати економічні санкції щодо Судану.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на заяву прес-служби Держдепу.

У ній зазначється, що "Судан неодноразово висловлював бажання повернутися до нормальних выдносин із США, і тепер у нього з'явиться така можливість". У Держдепі відзначають - "уряд Судану продовжує добиватися прогресу в таких сферах, як протидія тероризму та дотримання прав людини".

Нагадаємо, санкції проти Судану були введені США ще в 1997 році. Іх причиною стала підтримка міжнародного тероризму та спроби дестабілізації урядів сусідніх держав.

У 2006 році США вівреагували на міжетнічний конфлікт у Судані, підсиливши санкції.

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