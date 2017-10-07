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США отменяют санкции против Судана

Суббота, 07 октября 2017, 11:17
Версия для печати Комментарии

США приняли решение отменить экономические санкции в отношении Судана.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на заявление пресс-службы Госдепа.

Там говорится, что "Судан неоднократно выражал желание вернуться к нормальным отношениям с США, и теперь у него такая возможность появится".

В Вашингтоне отмечают -  "правительство Судана продолжает добиваться прогресса в таких областях, как противодействие террористам и соблюдение прав человека".

Напомним, санкции против Судана были введены США еще в 1997 году. Их причиной стала поддержка международного терроризма и попытки дестабилизации правительств соседних государств.

В 2006 году США отраагировали на межэтнический конфликт в Судане, усилив санкции.

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