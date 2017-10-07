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Легкова машина здійснила наїзд на юрбу у центрі Лондона

Субота, 07 жовтня 2017, 17:55
Версія для друку Коментарі

Декілька пішоходів отримали травми після легкової машини на юрбу людей біля Музею природничої історії в Лондоні.

BBC, посилаючись на заяву поліції, пише, що внаслідок інциденту було затримано одну особу.

Одночасно повідомляється, що отримані травми були незначними.

У поліції також не коментують, чи був цей наїзд спробою терористичного акту, наголошуючи, що мотиви та обставини інциденту має вияснити розслідування.

Ситуацію вже прокоментував речник Даунінг-стріт, заявивши, що прем'єр-міністр "постійно стежить за подіями".

Нагадаємо, 9 серпня алжирець наїхав на групу військових у місті Леваллуа-Перре біля Парижа. Солдати саме залишали казарми для патрулювання вулиць в рамках надзвичайного стану. В результаті наїзду шестеро солдатів були поранені.

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