Легкова машина здійснила наїзд на юрбу у центрі Лондона

Декілька пішоходів отримали травми після легкової машини на юрбу людей біля Музею природничої історії в Лондоні.
BBC, посилаючись на заяву поліції, пише, що внаслідок інциденту було затримано одну особу.
Одночасно повідомляється, що отримані травми були незначними.
У поліції також не коментують, чи був цей наїзд спробою терористичного акту, наголошуючи, що мотиви та обставини інциденту має вияснити розслідування.
Ситуацію вже прокоментував речник Даунінг-стріт, заявивши, що прем'єр-міністр "постійно стежить за подіями".
Нагадаємо, 9 серпня алжирець наїхав на групу військових у місті Леваллуа-Перре біля Парижа. Солдати саме залишали казарми для патрулювання вулиць в рамках надзвичайного стану. В результаті наїзду шестеро солдатів були поранені.