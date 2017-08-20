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У Бельгії автомобіль скоїв навмисний наїзд на натовп

Неділя, 20 серпня 2017, 17:16
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У бельгійському місті Ассенуа автомобіль з трьома пасажирами здійснив навмисний наїзд на відпочиваючих на вечірці людей.

За інформацією Lavenir, в результаті інциденту постраждали чотири людини, один з яких перебуває у важкому стані.

Відзначається, що після наїзду зловмисники спробували втекти, однак були затримані поліцією біля міста Аубі-сюр-Семуа. У поліції зазначають, що злочин кваліфікується як замах на вбивство, проте говорити про терористичний акт ще рано.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

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