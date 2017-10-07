Легковая машина совершила наезд на толпу в центре Лондона

Суббота, 07 октября 2017, 17:55

Несколько пешеходов получили травмы после легковой машины на толпу людей возле Музея естественной истории в Лондоне.

BBC, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что в результате инцидента были задержаны одного человека.

Одновременно сообщается, что полученные травмы были незначительными.

В полиции также не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта, подчеркивая, что мотивы и обстоятельства инцидента должно выяснить следствие.

Ситуацию уже прокомментировал представитель Даунинг-стрит, заявив, что премьер-министр "постоянно следит за событиями".

Напомним, 9 августа алжирец наехал на группу военных в городе Левалуа-Перре близ Парижа. Солдаты именно оставляли казармы для патрулирования улиц в рамках чрезвычайного положения. В результате наезда шесть солдат были ранены.