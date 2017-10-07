Найти
АКТУАЛЬНО

По всей Испании проходят митинги в поддержку единства страны

Меркель объявила о начале коалиционных переговоров

Забастовка во Франции приведет к сокращению авиарейсов на 30%

В Германии предлагают создать фонд для реструктуризации госдолгов еврозоны

Легковая машина совершила наезд на толпу в центре Лондона

Поддержка сторонников независимости Шотландии падает - опрос

Полиция Дании нашла голову убитой журналистки Ким Валль






Легковая машина совершила наезд на толпу в центре Лондона

Суббота, 07 октября 2017, 17:55
Версия для печати Комментарии

Несколько пешеходов получили травмы после легковой машины на толпу людей возле Музея естественной истории в Лондоне.

BBC, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что в результате инцидента были задержаны одного человека.

Одновременно сообщается, что полученные травмы были незначительными.

В полиции также не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта, подчеркивая, что мотивы и обстоятельства инцидента должно выяснить следствие.

Ситуацию уже прокомментировал представитель Даунинг-стрит, заявив, что премьер-министр "постоянно следит за событиями".

Напомним, 9 августа алжирец наехал на группу военных в городе Левалуа-Перре близ Парижа. Солдаты именно оставляли казармы для патрулирования улиц в рамках чрезвычайного положения. В результате наезда шесть солдат были ранены.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:55
Легковая машина совершила наезд на толпу в центре Лондона
17:39
Представитель испанского правительства в Каталонии извинился за действия полиции
17:12
По всей Испании проходят митинги в поддержку единства страны
16:35
Меркель объявила о начале коалиционных переговоров
15:45
Поддержка сторонников независимости Шотландии падает - опрос
15:01
В США проведут новое слушание по делу "Касперского"
14:53
Забастовка во Франции приведет к сокращению авиарейсов на 30%
14:39
В РФ предлагают увеличить военный бюджет на 180 млрд рублей
14:35
Испания не видит смысла в международном посредничестве с Барселоной
14:15
Глава турецкого МИД предлагает Германии нормализовать отношения
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Антикоррупционный суд и неординарные решения: что поручила Украине Венецианская комиссия

Решения "Венецианки" не являются юридически обязывающими, но ее выводы автоматически становятся официальной позицией ЕС. Именно поэтому Порошенко радикально изменил риторику по антикоррупционному
суду – в АП выяснили, что ВК подготовила решение не в его пользу (укр.).

Иванна Костина, Европейская правда

Facebook накажут за ненависть: как Германия ограничивает свободу слова в соцсетях

Будет ли работать новая схема? Ответа на этот вопрос нет. Но уже звучат опасения, что комментаторы научатся маскировать язык ненависти или перейдут в те соцсети, которые не слишком беспокоятся из-за немецких законов. Например, в российские...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  