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Системи Patriot, які закупить Польща, захищатимуть і небо Литви – ЗМІ

Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:47
Версія для друку Коментарі

Системи Patriot, які планує купувати Польща, будуть захищати і повітряний простір Литви.

Про це заявив під час візиту до Литви голова парламентського комітету з оборони парламенту Польщі Міхал Ях литовським ЗМІ, повідомляє портал Delfi.

"Інакше я і уявити не можу. (...) Литві загрожує така ж небезпека, як і Польщі", – сказав польський політик.

"Система Patriot повинна бути такою, щоб її можна було б інтегрувати з сусідніми країнами", – додав він.

Варшава стверджує, що уклала остаточну угоду з США про придбання комплексів протиракетної оборони в липні, вони можуть коштувати близько 7 млрд. євро.

На даний момент у Польщі немає систем ПРО великої дальності, немає їх і в країнах Балтії, де оборона повітряного простору - це одна з найбільш слабких ланок.

Система Patriot в перший раз була тимчасово дислокована в Литві цього літа під час навчань за участю американців. 

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