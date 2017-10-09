Головуючий ПАРЄ: росіяни створили безпрецедентні проблеми для Ради Європи

Понеділок, 09 жовтня 2017, 13:10

Виконуючий обов’язки голови Парламентської асамблеї Ради Європи Роджер Гейл визнав, що рішення РФ про скорочення фінансування РЄ вже створило серйозні проблеми для організації.

Він заявив про це під час відкриття засідання ПАРЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Роджер Гейл офіційно повідомив, що влітку Росія призупинила перерахування коштів в бюджет ЄС, вимагаючи знаття політичних санкцій, запроваджених проти російської делегації після незаконної анексії Крим та початку збройної агресії проти України.

"Росія повідомила, що не платитиме, доки її права у ПАРЄ не будуть повністю відновлені. Це несе безпрецедентні проблеми для організації", - заявив Гейл.

Він також повідомив, що в четвер відбудеться зустрічі в екстраординарному форматі – спільне засідання членів бюро ПАРЄ та Комітету міністрів Ради Європи.

Нагадаємо, у Росії заявили, що нове рішення щодо внеску РФ у Раду Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Як відомо, раніше в Держдумі РФ заявляли, що покарають Раду Європи за санкції і скоротять внесок на третину. Йдеться про суму в розмірі майже 11 млн євро.