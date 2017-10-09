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Глава ПАСЕ: россияне создали беспрецедентные проблемы для Совета Европы

Понедельник, 09 октября 2017, 13:10
Версия для печати Комментарии

Исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл признал, что решение РФ о сокращении финансирования СЕ уже создало серьезные проблемы для организации.

Он заявил об этом во время открытия заседания ПАСЕ, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Роджер Гейл официально сообщил, что летом Россия приостановила перечисление средств в бюджет ЕС, требуя снятия политических санкций, введенных против российской делегации после незаконной аннексии Крым и начала вооруженной агрессии против Украины.

"Россия сообщила, что не будет платить, пока ее права в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. Это несет беспрецедентные проблемы для организации", - заявил Гейл.

Он также сообщил, что в четверг состоится встречи в экстраординарном формате - совместное заседание членов бюро ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы.

Напомним, в России заявили, что новое решение относительно взноса РФ в Совет Европы на 2018 год будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.

Как известно, ранее в Госдуме РФ заявили, что накажут Совет Европы за санкции и сократят взнос на треть. Речь идет о сумме в размере почти 11 млн евро.

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