Біометричний контроль для іноземців: в ДПСУ пояснили процедуру перевірок

Понеділок, 09 жовтня 2017, 15:06

Фіксація біометричних даних на українському кордоні стосуватиметься всіх без винятку іноземців, незалежно від країни походження.

Про це йдеться у роз’ясненнях Державної прикордонної служби України, наданих на запит громадської організації "Європа без бар’єрів".

"Відповідно до Плану (організації виконання указу президента України) визначено забезпечити фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду без визначення окремих категорій іноземців", – йдеться у відповіді.

Водночас ДПСУ не змогла однозначно відповісти на питання, чи залежатиме необхідність фіксації біометричних даних від типу паспорта (раніше називалися версії, що власники біометричних паспортів не здаватимуть відбитки).

ДПСУ також повідомила, що фіксація біометричних даних буде одноразовою: "Опрацьовуються технічні можливості фіксації біометричних даних під час першого в’їзду в Україну та проведення їх верифікації й ідентифікації під час наступних в’їздів"

В той же час в Міністерстві закордонних справ повідомили, що на виконання рішення РНБО було розроблено проект спільного наказу МЗС, МВС, СБУ "Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію", після ухвалення якого втратить чинність наказ МЗС від 26.07.11 №196, який визначає перелік країн міграційного ризику на даний час.

Таким чином, це може вирішити питання про імовірну правову колізію, що могла виникнути після внесення Російської Федерації до списку "візових" країн.

Як відомо, 30 серпня президент України оголосив про підписання указу, який вводить в дію рішення РНБО про посилення перевірок на кордоні для громадян країни-агресора.

Експерти з організації "Європа без бар’єрів" звертали увагу, що заяви посадовців з цього приводу часто суперечать одна одній – президент, РНБО, прикордонна служба та інші держструктури кажуть про різний порядок перетину кордону.

Детальніше читайте в статті "Зміни, які ще не стали реальністю: що відбувається з "новим контролем на кордоні" для громадян РФ".