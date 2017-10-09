Знайти
АКТУАЛЬНО

На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур

РФ витратила десятки тисяч доларів на рекламу в Google на виборах у США – WP

Біометричний контроль для іноземців: в ДПСУ пояснили процедуру перевірок

Україні варто зосередитися на виконанні УА, а не на митному союзі – представництво ЄС

Нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності – Столтенберг

У Нідерландах сформували урядову коаліцію після 208 днів переговорів

Головуючий ПАРЄ: росіяни створили безпрецедентні проблеми для Ради Європи






Біометричний контроль для іноземців: в ДПСУ пояснили процедуру перевірок

Понеділок, 09 жовтня 2017, 15:06
Версія для друку Коментарі

Фіксація біометричних даних на українському кордоні стосуватиметься всіх без винятку іноземців, незалежно від країни походження.

Про це йдеться у роз’ясненнях Державної прикордонної служби України, наданих на запит громадської організації "Європа без бар’єрів".

"Відповідно до Плану (організації виконання указу президента України) визначено забезпечити фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду без визначення окремих категорій іноземців", – йдеться у відповіді.

Водночас ДПСУ не змогла однозначно відповісти на питання, чи залежатиме необхідність фіксації біометричних даних від типу паспорта (раніше називалися версії, що власники біометричних паспортів не здаватимуть відбитки).

ДПСУ також повідомила, що фіксація біометричних даних буде одноразовою: "Опрацьовуються технічні можливості фіксації біометричних даних під час першого в’їзду в Україну та проведення їх верифікації й ідентифікації під час наступних в’їздів"

В той же час в Міністерстві закордонних справ повідомили, що на виконання рішення РНБО було розроблено проект спільного наказу МЗС, МВС, СБУ "Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію", після ухвалення якого втратить чинність наказ МЗС від 26.07.11 №196, який визначає перелік країн міграційного ризику на даний час.

Таким чином, це може вирішити питання про імовірну правову колізію, що могла виникнути після внесення Російської Федерації до списку "візових" країн.

Як відомо, 30 серпня президент України оголосив про підписання указу, який вводить в дію рішення РНБО про посилення перевірок на кордоні для громадян країни-агресора.

Експерти з організації "Європа без бар’єрів" звертали увагу, що заяви посадовців з цього приводу часто суперечать одна одній – президент, РНБО, прикордонна служба та інші держструктури кажуть про різний порядок перетину кордону.

Детальніше читайте в статті "Зміни, які ще не стали реальністю: що відбувається з "новим контролем на кордоні" для громадян РФ".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:35
Доповідачем ПАРЄ щодо українського освітнього закону призначений естонець
16:29
У Кремлі заявили про можливий візит Макрона в Росію наступного року
16:23
На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур
16:11
Меркель заявила Мадриду про підтримку єдності Іспанії
16:01
Нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності – Столтенберг
15:58
Збанкрутіла Air Berlin припиняє польоти з 28 жовтня
15:51
Посольство Польщі прокоментувало постачання вугілля з окупованого Донбасу
15:25
ПА НАТО ухвалила резолюцію щодо інформаційних загроз РФ та ІДІЛ
15:24
Ердогана у Сербії захищатимуть 3000 поліцейських
15:21
РФ витратила десятки тисяч доларів на рекламу в Google на виборах у США – WP
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ

Україна домагалася покарання Аграмунта майже рік. Між тим, добровільна відставка політика – не найкращий варіант для України. Те, що Аграмунт більше не буде президентом – добре, та його заява зламала плани і може мати неприємні наслідки для нас...

Володимир Сазонов, для Європейської правди

Піар та радянський спадок: сім причин сирійської авантюри Путіна

Участь Росії в сирійському конфлікті складно пояснити самим лише бажанням "дошкулити" США. Швидше, рішення відправити війська на Близький Схід мало цілий комплекс причин, від історичних зобов'язань до бажання зберегти свій вплив у близькосхідному регіоні.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  