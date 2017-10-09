Угорці доводять в ПАРЄ, що Київ не дає меншинам вчити навіть українську мову

Понеділок, 09 жовтня 2017, 17:28

документ

Противники мовної норми українського закону "Про освіту" доводять в Страсбурзі, що українська влада обмежує вивчення як мов меншин, так і державної мови.

Відповідні пам’ятки поширюють в понеділок в коридорах Палацу Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У брошурах, які роздають депутатам, стверджується, що українське законодавство є найгіршим у регіоні. Наводяться приклади Сербії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови та Польщі.

Автори документа вважають, що Україна створює не лише перепони для навчання представників нацменших їх рідними мовами, але також "заважає вивченню української мови".

Зокрема, їх претензією є те, що представникам меншин викладають українську як рідну мову, а не як іноземну. На їхню думку, саме через це, а також через неналежну кваліфікацію вчителів угорці на Закарпатті мають погані результати ЗНО з української.

"Новий закон про освіту знищує школи з викладанням мовами меншин", – йдеться у пам’ятці.

Документ не містить вихідних даних щодо автора, але виходячи з його змісту можна припустити, що він підготовлений представниками Угорщини.

Як відомо, 12 жовтня в ПАРЄ буде ухвалена резолюція щодо мовної норми освітнього закону. "Європейська правда" раніше повідомляла, що в асамблеї вже визначили, хто готуватиме доповідь з цього питання.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України"

та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".