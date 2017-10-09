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Венгры доказывают в ПАСЕ, что Киев не дает меньшинствам учить даже украинский язык

Понедельник, 09 октября 2017, 17:28
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Противники языковой нормы украинского закона "Об образовании" доказывают в Страсбурге, что украинская власть ограничивает изучение как языков меньшинств, так и государственного языка.

Соответствующие памятки распространяют в понедельник в коридорах Дворца Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

В брошюрах, которые раздают депутатам, утверждается, что украинское законодательство является худшим в регионе. Приводятся примеры Сербии, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы и Польши.

 

Авторы документа считают, что Украина создает не только препятствия для обучения представителей нацменьшинств их родным языкам, но также "мешает изучению украинского языка". В частности, их претензия в том, что представителям меньшинств преподают украинский как родной язык, а не как иностранный. По их мнению, именно поэтому, а также из-за ненадлежащей квалификации учителей венгры в Закарпатье имеют плохие результаты ВНО по украинскому.

"Новый закон об образовании уничтожает школы с преподаванием на языках меньшинств", - говорится в памятке.

Документ не содержит выходных данных об авторе, но исходя из его содержания, можно предположить, что подготовлен он представителями Венгрии.

Как известно, в четверг 12 октября в ПАСЕ будет принята резолюция по языковой норме образовательного закона. Как сообщала "Европейская правде", в ассамблее уже определили, кто будет готовить доклад по этому вопросу.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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