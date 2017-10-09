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ЄС: Росія повинна негайно звільнити незаконно затриманого Павла Гриба

Понеділок, 09 жовтня 2017, 17:55
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ЄС очікує негайного звільнення українця Павла Гриба та всіх інших українських громадян, незаконно затриманих та засуджених в Росії.

Про це ідеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

Представництво ЄС в Україні зустрілося з Ігорем Грибом, батьком Павла Гриба, який був викрадений 24 серпня в Гомелі, Білорусь.

Павло Гриб наразі перебуває в слідчому ізоляторі в Краснодарі, Російська Федерація. Досі немає чіткого обвинувального вироку щодо звинувачень, винесених проти нього російською владою, окрім загальних звинувачень у вчиненні терористичного акту, відзначили у представництві.

"Необґрунтоване затримання Павла Гриба становить серйозну загрозу його здоров'ю, оскільки він потребує спеціального медичного лікування, до якого він все ще не має доступу.

Його справа є ще одним прикладом із серії грубих порушень прав людини та основних свобод, яку російська влада здійснює проти громадян України. У справі Павла Гриба також виявлено незаконне викрадення особи на території третьої країни", - заявили у представництві ЄС.

У ЄС очікують, що Павло Гриб та всі інші українські громадяни, незаконно затримані та засуджені в РФ, будуть негайно звільнені.

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