ЕС: Россия должна немедленно освободить незаконно задержанного Павла Гриба

Понедельник, 09 октября 2017, 17:55

ЕС ожидает немедленного освобождения украинца Павла Гриба и всех остальных украинских граждан, незаконно задержанных и осужденных в России.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Представительство ЕС в Украине встретилось с Игорем Грибом, отцом Павла Гриба, который был похищен 24 августа в Гомеле, Беларусь.

Павел Гриб сейчас находится в следственном изоляторе в Краснодаре, Российская Федерация. До сих пор нет четкого обвинительного приговора в отношении обвинений, выдвинутых против него российскими властями, кроме общих обвинений в совершении террористического акта, отметили в представительстве.

"Необоснованное задержание Павла Гриба представляет серьезную угрозу его здоровью, поскольку он требует специального медицинского лечения, к которому он все еще не имеет доступа.

Его дело является еще одним примером из серии грубых нарушений прав человека и основных свобод, которую российские власти осуществляет против граждан Украины. В деле Павла Гриба также выявлено незаконное похищение человека на территории третьей страны", - заявили в представительстве ЕС.

В ЕС ожидают, что Павел Гриб и все остальные украинские граждане, незаконно задержанные и осужденные в РФ, будут немедленно освобождены.