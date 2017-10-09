ПАРЄ знову не змогла обрати президента, найбільші шанси у представниці Кіпру

Понеділок, 09 жовтня 2017, 18:50

В Парламентській асамблеї Ради Європи відбувся другий тур виборів президента але він, як і перший тур, не виявив переможця.

Про це повідомив головуючий Роджер Гейл, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Бюлетені для голосування взяв 191 депутат, 121 з них підтримали голову делегації Кіпру Стеллу Кіріакідес. 69 депутатів віддали голоси на користь представника Литви, Емануеліса Зінгериса, ще 1 бюлетень був без позначок.

Попри те, що кіпріотка має значну перевагу над своїм суперником, голосів для її обрання виявилося недостатньо. За правилами ПАРЄ, для перемоги необхідно було здобути більшість від списочної кількості депутатів – 152 голоси.

Гейл оголосив про проведення третього туру виборів, він відбудеться у вівторок вранці. На цьому голосуванні абсолютна більшість не є обов’язковою, достатньо відносної більшості. Таким чином, у вівторок представниця Кіпру швидше за все буде обрана на посаду президента парламентської асамблеї.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ"