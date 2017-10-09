Україна і Польща наприкінці жовтня обговорять резонансний освітній закон

Понеділок, 09 жовтня 2017, 19:36

Приблизно 26 жовтня у Львові має відбутися круглий стіл за участі представників польської меншини в Україні, Посольства Польщі та МОН України щодо імплементації мовної статті закону "Про освіту".

Про це домовились Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, повідомляє сайт МОН.

"Наша пропозиція така. Ми працюватимемо з усіма нашими національними меншинами та всіма посольствами так, що можливість обговорити імплементацію Закону отримають не тільки ті меншини та країни, що вдаються до гучних заяв, а кожна – залежно від умов, у яких перебуває меншина, та її освітніх потреб", - зазначила міністр освіти Лілія Гриневич.

Вона подякувала Польщі за толерантне та виважене ставлення до мовної статті освітнього закону.

"Ми пропонуємо організувати круглий стіл за участі представників польської меншини в Україні, представників Посольства та МОН. Гадаю, це буде корисно для того, щоб усі отримали відповіді на свої запитання та проговорили приблизний план дій", – зазначила Гриневич.

Посол Польщі Ян Пєкло подякував Гриневич за пропозицію та підтримав її.

"Це буде приклад того, що між нами є та продовжується співпраця, що ми спільно вирішуємо проблеми на користь для кожної сторони", – зауважив посол Польщі.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України"

та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".