Знайти
АКТУАЛЬНО

ПАРЄ знову не змогла обрати президента, найбільші шанси у представниці Кіпру

Угорці доводять в ПАРЄ, що Київ не дає меншинам вчити навіть українську мову

Росія поставила під загрозу роботу Ради Європи – голова комітету міністрів

На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур

Нова бригада НАТО в Румунії досягла оперативної готовності – Столтенберг

РФ витратила десятки тисяч доларів на рекламу в Google на виборах у США – WP

Біометричний контроль для іноземців: в ДПСУ пояснили процедуру перевірок






Україна і Польща наприкінці жовтня обговорять резонансний освітній закон

Понеділок, 09 жовтня 2017, 19:36
Версія для друку Коментарі

Приблизно 26 жовтня у Львові має відбутися круглий стіл за участі представників польської меншини в Україні, Посольства Польщі та МОН України щодо імплементації мовної статті закону "Про освіту".

Про це домовились Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, повідомляє сайт МОН.

"Наша пропозиція така. Ми працюватимемо з усіма нашими національними меншинами та всіма посольствами так, що можливість обговорити імплементацію Закону отримають не тільки ті меншини та країни, що вдаються до гучних заяв, а кожна – залежно від умов, у яких перебуває меншина, та її освітніх потреб", - зазначила міністр освіти Лілія Гриневич.

Вона подякувала Польщі за толерантне та виважене ставлення до мовної статті освітнього закону.

"Ми пропонуємо організувати круглий стіл за участі представників польської меншини в Україні, представників Посольства та МОН. Гадаю, це буде корисно для того, щоб усі отримали відповіді на свої запитання та проговорили приблизний план дій", – зазначила Гриневич.

Посол Польщі Ян Пєкло подякував Гриневич за пропозицію та підтримав її.

"Це буде приклад того, що між нами є та продовжується співпраця, що ми спільно вирішуємо проблеми на користь для кожної сторони", – зауважив посол Польщі.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України

та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:44
Путін зустрінеться з лідерами німецького бізнесу – і з керівництвом Siemens
20:29
Ердоган: Туреччина не визнає незаконну анексію Криму
20:17
Мей: Британія потребує "креативних" економічних відносин з ЄС
19:36
Україна і Польща наприкінці жовтня обговорять резонансний освітній закон
19:24
Генсек Ради Європи заявив про важливість єдності Іспанії
18:50
ПАРЄ знову не змогла обрати президента, найбільші шанси у представниці Кіпру
18:45
Олена Сотник очолила юридичний комітет ПАРЄ та увійшла до Бюро асамблеї
18:41
Уряд затвердив нове положення про офіс з європейської та євроатлантичної інтеграції
18:34
Посол України в Чехії попросив журналістів не плутати росіян на Донбасі з сепаратистами
18:22
Німеччина закликає Трампа не розривати ядерну угоду з Іраном
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ

Україна домагалася покарання Аграмунта майже рік. Між тим, добровільна відставка політика – не найкращий варіант для України. Те, що Аграмунт більше не буде президентом – добре, та його заява зламала плани і може мати неприємні наслідки для нас...

Володимир Сазонов, для Європейської правди

Піар та радянський спадок: сім причин сирійської авантюри Путіна

Участь Росії в сирійському конфлікті складно пояснити самим лише бажанням "дошкулити" США. Швидше, рішення відправити війська на Близький Схід мало цілий комплекс причин, від історичних зобов'язань до бажання зберегти свій вплив у близькосхідному регіоні.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  