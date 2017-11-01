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Лідер Каталонії не з’явиться на допит в іспанський суд – адвокат






Лідер Каталонії згодний, щоб його допитали в Бельгії – адвокат

Середа, 01 листопада 2017, 15:23
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Адвокат екс-глави уряду Каталонії Поль Бекаерт вважає можливим допит свого підзахисного Карлеса Пучдемона у Бельгії.

Про це повідомляє El Mundo.

"Він не поїде в Мадрид, і я запропонував їм допитати його тут, у Бельгії, це можливо", - заявив Поль Бекаерт.

"Він може бути допитаний тут, закон це допускає", - додав він.

Він нагадав, що коли вів справи баскських сепаратистів руху ETA, то його клієнтів допитували в Бельгії.

Також Бекаерт заявив, що оскаржуватиме будь-які спроби екстрадиції Пучдемона в Іспанію.

Раніше Бекаерт заявив, що його підзахисний не з’явиться на допит у Національну судову палату Іспанії.

Як відомо, генпрокурор Іспанії Хосе Мануель Маса подав до Національного та Верховного суду два позови проти політиків, відповідальних за проголошення незалежності Каталонії 27 жовтня.

Каталонських політиків звинувачують у вчиненні заколоту, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших подібних злочинах.

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