Знайти
АКТУАЛЬНО

Трамп вимагатиме у Конгресу скасування лотереї грін-кард

Росія використовує Сербію, щоб знищити Європу – посол України

Британія розслідує можливість втручання РФ у кампанію щодо Brexit

Угорщина виставила на аукціон 23 списаних радянських і російських МіГ-29

Каталонія платила Ассанжу та Йоко Оно за публічну підтримку незалежності - прокуратура Іспанії

Судно, що зникло з радарів біля Стамбула, затонуло

РФ підтвердила відмову видати Чорногорії підозрюваного у спробі путчу






Трамп вимагатиме у Конгресу скасування лотереї грін-кард

Середа, 01 листопада 2017, 19:02
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання.

Про це він заявив під час засідання у Білому Домі, повідомляє CNN.

"Сьогодні я розпочинаю процес припинення програми "лотерея розмаїття" - сказав він.

"Я збираюся попросити Конгрес негайно ініціювати роботу з метою позбутися цієї програми. Лотерея розмаїття, лотерея розмаїття. Звучить гарно, але це зовсім негарно. Воно ніколи не було гарно, і ми проти цього" - сказав він.

За його словами, США повинні позбутися ланцюгової міграції.

Раніше цього дня Трамп вже закликав до скасування лотереї грін-кард. Його заява прозвучала після того, як стало відомо, що виконавець теракту у Нью-Йорку прибув до США за програмою "лотерея розмаїття".

Посвідку на проживання в США можна виграти в інтернет-лотереї, яка щороку проводиться урядом США. Одна з цілей лотереї - заохочувати імміграцію в США людей з країн, іммігранти з яких в США практично не представлені. Дональд Трамп вже неодноразово виступав з ініціативами щодо обмеження імміграції у США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:45
Немає жодних підстав для ослаблення санкцій проти РФ – співпрезидент ПА Євронест
18:38
оновлено, відео
"No, Нет!": глава МЗС Британії відповів російською на питання про вплив РФ на вибори
19:02
Трамп вимагатиме у Конгресу скасування лотереї грін-кард
18:07
Суд у Німеччині арештував сирійця за підозрою в плануванні теракту
17:55
У НАТО є плани на випадок прямої агресії РФ проти України – посол
17:42
Росія використовує Сербію, щоб знищити Європу – посол України
17:30
Македонія закрила почесне консульство у Барселоні, консула звинуватили в убивстві
17:21
Трамп на тлі теракту в Нью-Йорку закликав скасувати лотерею грін-кард
16:24
У Женеві 7-річній дівчинці вдалося обійти контроль і пробратись у літак до Корсики
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Друге життя президента Земана: хто перемагає у боротьбі за новий уряд Чехії

"Слабкий" уряд автоматично збільшує політичну вагу Мілоша Земана – мабуть, найбільш проросійського президента в ЄС. Відсутність чіткої зовнішньополітичної позиції "уряду меншості" дозволяє Земану переймати її формування на себе. Зі зрозумілими для України наслідками…

Оксана Бедратенко, Олексій Кузьменко, Голос Америки

Все про справу Пола Манафорта та про реакцію на неї в США

Через офшорні рахунки, що фігурують в обвинуваченні, загалом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Стверджується, що з цієї суми Манафорт відмив більше 18 мільйонів, а Ґейтс – 3 мільйони. Ґейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорів...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  