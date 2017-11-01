Трамп вимагатиме у Конгресу скасування лотереї грін-кард

Середа, 01 листопада 2017, 19:02

Президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання.

Про це він заявив під час засідання у Білому Домі, повідомляє CNN.

"Сьогодні я розпочинаю процес припинення програми "лотерея розмаїття" - сказав він.

"Я збираюся попросити Конгрес негайно ініціювати роботу з метою позбутися цієї програми. Лотерея розмаїття, лотерея розмаїття. Звучить гарно, але це зовсім негарно. Воно ніколи не було гарно, і ми проти цього" - сказав він.

За його словами, США повинні позбутися ланцюгової міграції.

Раніше цього дня Трамп вже закликав до скасування лотереї грін-кард. Його заява прозвучала після того, як стало відомо, що виконавець теракту у Нью-Йорку прибув до США за програмою "лотерея розмаїття".

Посвідку на проживання в США можна виграти в інтернет-лотереї, яка щороку проводиться урядом США. Одна з цілей лотереї - заохочувати імміграцію в США людей з країн, іммігранти з яких в США практично не представлені. Дональд Трамп вже неодноразово виступав з ініціативами щодо обмеження імміграції у США.