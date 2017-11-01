Трамп потребует у Конгресса отмены лотереи грин-кард

Среда, 01 ноября 2017, 19:02

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать работу над отменой "лотереи разнообразия" (Diversity VISA) для получения вида на жительство.

Об этом он заявил во время заседания в Белом Доме, сообщает CNN.

"Сегодня я начинаю процесс прекращения программы "лотерея разнообразия" - сказал он.

"Я собираюсь попросить Конгресс немедленно инициировать работу с целью избавиться от этой программы. Лотерея разнообразия, лотерея разнообразия. Звучит красиво, но это совсем некрасиво. Оно никогда не было красиво, и мы против этого" - сказал он.

По его словам, США должны избавиться цепной миграции.

Раньше этого дня Трамп уже призывал к отмене лотереи грин-кард. Его заявление прозвучало после того, как стало известно, что исполнитель теракта в Нью-Йорке прибыл в США по программе "лотерея разнообразия".

Вид на жительство в США можно выиграть в интернет-лотерее, которая каждый год проводится правительством США. Одна из целей лотереи - поощрять иммиграцию в США людей из стран, иммигранты из которых в США практически не представлены. Дональд Трамп уже неоднократно выступал с инициативами по ограничению иммиграции в США.