Поблизу Тулузи авто врізалося в групу студентів, троє постраждалих

П'ятниця, 10 листопада 2017, 18:35

Поблизу французького міста Тулуза автомобіль в’їхав у групу людей перед бізнес-школою у комуні Бланьяк, департамент Верхня Гаронна.

Про це повідомляє BFM TV.

В результаті наїзду автомобіля на людей постраждали троє китайських студентів, двоє з них отримали важкі травми.

Водія затримали на місці інциденту. За даними французьких ЗМІ, він заявив, що навмисно наїхав на людей.

Видання Le Figaro із посиланням на джерела у поліції повідомляє, що водій – чоловік 1989 року народження, азіатського походження і міг страждати на психічні розлади.