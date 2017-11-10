Поблизу Тулузи авто врізалося в групу студентів, троє постраждалих

Поблизу французького міста Тулуза автомобіль в’їхав у групу людей перед бізнес-школою у комуні Бланьяк, департамент Верхня Гаронна.
Про це повідомляє BFM TV.
В результаті наїзду автомобіля на людей постраждали троє китайських студентів, двоє з них отримали важкі травми.
Водія затримали на місці інциденту. За даними французьких ЗМІ, він заявив, що навмисно наїхав на людей.
Видання Le Figaro із посиланням на джерела у поліції повідомляє, що водій – чоловік 1989 року народження, азіатського походження і міг страждати на психічні розлади.