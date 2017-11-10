Вблизи Тулузы авто врезалось в группу студентов, трое пострадавших

Среди негатива в двусторонних украинско-сербских отношениях – не только культ боевиков ОРДЛО и недавний скандал с наемниками. Отказ от введения санкций против РФ, недружественные голосования в ООН – все это недвусмысленно характеризует позицию официального Белграда.

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Еще никогда у Украины не было таких конфликтов с отдельными странами Евросоюза, причем ими же инициированных. Барьеры или проблемы возникают там, где совсем недавно их и быть не могло. Это если и не создает ощущения "зрады", то озадачивает и может породить евроскептические настроения.