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Вблизи Тулузы авто врезалось в группу студентов, трое пострадавших

Пятница, 10 ноября 2017, 18:35
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Вблизи французского города Тулуза автомобиль въехал в группу людей перед бизнес-школой в коммуне Бланьяк, департамент Верхняя Гаронна.

Об этом сообщает BFM TV.

В результате наезда автомобиля пострадали трое китайских студентов, двое из них получили тяжелые травмы.

Водителя задержали на месте инцидента. По данным французских СМИ, он заявил, что намеренно наехал на людей.

Издание Le Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщает, что водитель - мужчина 1989 года рождения, азиатского происхождения и мог страдать психическими расстройствами.

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