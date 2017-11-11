Опитування: Польща - найбільш пронатівська країна регіону

Субота, 11 листопада 2017, 10:14

Польща є найбільш пронатівською державою серед країн Центральної Європи - понад 92% поляків підтримують членство в НАТО та вважають його сприятливим для своєї держави.

Про це йдеться в результатах опитування угорського дослідницького центру Nezoepont, повідомляє Polskie Radio.

В опитуванні взяли участь країни Вишеградської групи, Німеччина, Румунія, Хорватія, Словенія та Болгарія.

Дослідження проведено також у двох інших країнах, які не є членами Північноатлантичного альянсу: Австрії та Сербії. У цих двох країнах жителів запитали, чи членство в НАТО може бути вигідним для них.

Найбільш позитивне ставлення до Альянсу висловлюють поляки. Понад 92% анкетованих підтвердили, що членство в НАТО є радше сприятливим для їхньої країни.

Наступні найбільш пронатівські країни - це Румунія (86%) та Чехія (67%).

В Угорщині 60% респондентів позитивно висловлюється про НАТО.

Найменше прибічників найбільшого у світі військового блоку - у країнах, які не є членами НАТО, тобто Австрії (17%) та Сербії (21%).

Зазначимо, що Польша стала членом НАТО 12 березня 1999 року.