Опрос: Польша - наиболее пронатовская страна региона

Польша является наиболее пронатовской страной среди стран Центральной Европы - более 92% поляков поддерживают членство в НАТО и считают его благоприятным для своего государства.
Об этом говорится в результатах опроса венгерского исследовательского центра Nezoepont, сообщает Polskie Radio.
В опросе приняли участие страны Вышеградской группы, Германия, Румыния, Хорватия, Словения и Болгария.
Исследование было проведено также в двух других странах, не являющихся членами Североатлантического альянса: Австрии и Сербии. В этих двух странах жителей спросили, может ли членство в НАТО быть выгодным для них.
Наиболее положительное отношение к Альянсу выражают поляки. Более 92% анкетируемых подтвердили, что членство в НАТО является скорее благоприятным для их страны.
Следующие наиболее пронатовские страны - это Румыния (86%) и Чехия (67%).
В Венгрии 60% респондентов положительно отзывается о НАТО. Меньше сторонников крупнейшего в мире военного блока - в странах, не являющихся членами НАТО, то есть в Австрии (17%) и Сербии (21%).
Отметим, что Польша стала членом НАТО 12 марта 1999 года.