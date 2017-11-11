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Опрос: Польша - наиболее пронатовская страна региона

Суббота, 11 ноября 2017, 10:14
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Польша является наиболее пронатовской страной среди стран Центральной Европы - более 92% поляков поддерживают членство в НАТО и считают его благоприятным для своего государства.

Об этом говорится в результатах опроса венгерского исследовательского центра Nezoepont, сообщает Polskie Radio.

В опросе приняли участие страны Вышеградской группы, Германия, Румыния, Хорватия, Словения и Болгария.

Исследование было проведено также в двух других странах, не являющихся членами Североатлантического альянса: Австрии и Сербии. В этих двух странах жителей спросили, может ли членство в НАТО быть выгодным для них.

Наиболее положительное отношение к Альянсу выражают поляки. Более 92% анкетируемых подтвердили, что членство в НАТО является скорее благоприятным для их страны.

Следующие наиболее пронатовские страны - это Румыния (86%) и Чехия (67%).

В Венгрии 60% респондентов положительно отзывается о НАТО. Меньше сторонников крупнейшего в мире военного блока - в странах, не являющихся членами НАТО, то есть в Австрии (17%) и Сербии (21%).

Отметим, что Польша стала членом НАТО 12 марта 1999 года.

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