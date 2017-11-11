Ізраїль збив російський дрон, що шпигував для Сирії на спірній території - ЗМІ

Субота, 11 листопада 2017, 12:28

Ізраїль збив російський дрон, що шпигував для сирійського уряду на Голанських висотах – спірній території, яку контролює Ізраїль.

Про це заявив ізраїльський військовий, передає Reuters.

"Він (безпілотник - Ред.), очевидно, виготовлений у Росії та належить сирійському режиму", - заявив військовий речник, підполковник Джонатан Конрікус.

"Це був розвідувальний БЛА (безпілотний літальний апарат), а не атакуючий БЛА, і ми перевіряємо, чи існує якийсь зв'язок з Іраном або угрупованням "Хезболла", - додав він.

Агентство зазначає, що ізраїльські військові не надали ніяких безпосередніх доказів того, що цей дрон є російського виробництва чи те, що він належить Сирії.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Швейцарії визнало, що його співробітники проводили випробування розвідувальних дронів на Голанських висотах – спірній території, яку контролює Ізраїль.

Голанські висоти були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни. Анексія Голанських висот не визнана ні світовим співтовариством, ані Радою Безпеки ООН.