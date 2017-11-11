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У Польщі проходить марш націоналістів, понад 20 осіб вже затримано

Субота, 11 листопада 2017, 17:37
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У польській столиці Варшаві в День незалежності країни проходить марш націоналістів, до якого приєдналися ультраправі з різних країн ЄС.

Про це повідомляє TVN Warszawa.tvn24.pl.

Гасло для цьогорічного заходу - "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент США Дональд Трамп цитував у липні під час відвідування Варшави.

Марш націоналістів організовано Національно-радикальним табором, Національним рухом та Всепольською молоддю - радикальними групами, які простежують своє коріння до антисемітських груп, що діяли до Другої світової війни.

 Фото PAP
Фото Paweł Supernak/PAP 
Фото  Tvnwarszawa.pl

Учасники ходи йдуть від Єрусалимського проспекту до мосту Понятовського, а потім до національного стадіону. Очікується, що марш завершиться о 19.00 (за місцевим часом).

Учасники маршу вигукуют гасла: "Бог, честь і батьківщина", "Польська промисловість в польських руках", "Наш шлях - націоналізм" та інші.

Повідомляється про велику кількість поліції та штучних бар'єрів.

За даними ЗМІ, на центральній вулиці Смольна вже стався інцидент за участі антифашистів або анархістів. Однак вони були швидко зупинені досить великою групою поліції.

Згідно з останніми даними, поліція затримала понад 20 осіб.

Окрім того, на вулицю вийшли антифашисти, які рушили в напрямку Сейму. Повідомляється, що цього року будівлю польського парламенту обгородили бар'єрами.

Антифашистський марш проходить під гаслом "За вашу та нашу свободу".

"Ми виступаємо проти націоналізму, фашизму та ненависті", - заявили організатори демонстрації.

Нагадаємо, минулого року у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

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