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Туреччина завершила процедуру купівлі С-400 у Росії

Неділя, 12 листопада 2017, 17:48
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Туреччина завершила всі процедури закупівлі зенітно-ракетних систем С-400 у Росії.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Нуреттін Джаніклі, повідомляє агентство Anadolu.

"ЗРК С-400 придбані. Все, що пов'язане з цим питанням, вже деталі. Однак ми не маємо наміру зупинятися на досягнутому і націлені на розвиток вітчизняних потужностей. Системи ППО повинні розроблятися в самій Туреччині, на вітчизняних підприємствах", — сказав Джаніклі.

За його словами, саме з цієї причини було досягнуто попередньщї угоди з франко-італійським консорціумом Eurosam.

У минулу середу в рамках зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі був підписаний меморандум про наміри між Туреччиною, Францією та Італією у сфері ППО. Угода передбачає спільне виробництво та постачання Туреччині системи ППО нового покоління SAMP-T консорціуму Eurosam.

Нагадаємо, 12 вересня президент Туреччини повідомив, що Анкара підписала з Москвою угоду про придбання систем С-400 і вже внесла завдаток.

С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої дальності, прийнята на озброєння в 2007 році. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів.

У НАТО попередили Туреччину через купівлі російських С-400, зазначивши, що Туреччина, яка є членом Альянсу, має бути готова до "необхідних наслідків".

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