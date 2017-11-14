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У Боснії та Герцеговині виступили за визнання Косова, Сербія скликає раду нацбезпеки

Вівторок, 14 листопада 2017, 09:09
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Один із трьох членів Президії Боснії і Герцеговини Бакір Ізетбегович виступив за визнання незалежності Косова.

Таку заяву він озвучив у інтерв'ю Deutsche Welle, інформує Radio Svobodna Europa.

"Щодо мене, Косово слід було визнати раніше. Тепер наші колеги будуть сердитися, а наші спроби зробити це лише принесли проблеми для Боснії та Герцеговини та не принесли користі Косову", - заявив він.

На пряме запитання про те, чи визнає Боснія і Герцеговина незалежність Косова, Ізетбегович коротко відповів: "Сподіваюся, що так".

Заява Ізетбеговича викликала жорстку реакцію з боку Сербії. Міністр внутрішніх справ Сербії  Небойш Стефанович заявив, що президент Сербії повинен зібрати засідання ради національної безпеки упродовж найближчих 48 годин.

Стефанович відзначив, що такі заяви не сприяють ситуації в регіоні. За його словами, рада нацбезпеки розгляне подальші кроки Сербії і сформулює ставлення до таких слів Ізетбеговича.

"Я б хотів, щоб це було не так, щоб це була погана інтерпретація заяви Ізетбеговича, тому що, на жаль, якщо це правда, це один з найважчих ударів, якого Сербії може нанести сусідня країна", - сказав Стефанович.

Нагадаємо, що Президія Боснії і Герцеговини - це колективний вищий орган виконавчої влади, аналогічний посаді глави держави.

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