В Боснии и Герцеговине выступили за признание Косова, Сербия созывает совет нацбезопасности

Вторник, 14 ноября 2017, 09:09

Один из трех членов Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович выступил за признание независимости Косова.

Такое заявление он озвучил в интервью Deutsche Welle, информирует Radio Svobodna Europa.

"Что касается моего мнения, то Косово следовало признать ранее. Теперь наши коллеги будут сердиться, а наши попытки сделать это лишь принесли проблемы для Боснии и Герцеговины и не принесли пользы Косову", - заявил он.

На прямой вопрос о том, признает ли Босния и Герцеговина независимость Косова, Изетбегович коротко ответил: "Надеюсь, что да".

Заявление Изетбеговича вызвало жесткую реакцию со стороны Сербии. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что президент Сербии должен собрать заседание совета национальной безопасности в течение ближайших 48 часов.

Стефанович отметил, что такие заявления не способствуют стабилизации ситуации в регионе. По его словам, совет нацбезопасности рассмотрит дальнейшие шаги Сербии и сформулирует отношение к словам Изетбеговича.

"Я хотел бы, чтобы это было не так, чтобы это была плохая интерпретация заявления Изетбеговича, потому что, к сожалению, если это правда, то это один из самых тяжелых ударов, который Сербии может нанести соседняя страна", - сказал Стефанович.

Напомним, что Президиум Боснии и Герцеговины - это коллективный высший орган исполнительной власти, аналогичный посту главы государства.