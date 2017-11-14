Знайти
АКТУАЛЬНО

Додон вважає, що Молдова повинна відмовитись від армії

Проти лідера партії влади Молдови проводять розслідування в Румунії

Польща чекає від Києва готовності до розмов, а не ультиматумів – МЗС

У Грузії ліквідували міністерство європейської та євроатлантичної інтеграції

Мей звернулась до Путіна: ми знаємо, що ви робите, але це вам не вдасться

Україна прагне рівноправного партнерства з Польщею – Дещиця

Парламент Британії голосуватиме за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit






В МЗС Польщі розповіли, що у списку нев’їзних українців – тільки чиновники

Вівторок, 14 листопада 2017, 11:06
Версія для друку Коментарі

Заборона на в’їзд до Польщі діє лише щодо окремих українських чиновників, відповідальних за прийняття рішень.

Про це розповів віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв’ю агентству PAP.

"Ми говоримо тут про урядовців, представників української держави, а не газет, аналітичних центрів, університетів чи ансамблів пісні і танцю. Тих, хто приймає рішення, які не тільки ображають почуття поляків, йдеться у тому числі про заперечення Волинського злочину, але прославляють українські формування, що співпрацювали з нацистською Німеччиною", - сказав він.

"Це не тільки антипольські настрої, а антиєвропейські – заперечення всього, за що багато українців віддали життя і здоров’я під час Революції гідності", - додав Ціхоцький.

При цьому він не став відповідати на питання, наскільки довгим є список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі.

Дипломат також зазначив, що вони не зобов’язані інформувати про заборону в’їзду тих, хто опинився у списку.

Нагадаємо, Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що не буде розголошувати імена українців, яким заборонено в’їзд до країни, однак вважає цей список надто коротким.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:55
В МЗС підтвердили загибель двох українців у ДТП у Словаччині
12:47
Додон вважає, що Молдова повинна відмовитись від армії
12:39
У ВР подякували литовським депутатам за підтримку у конфлікті з Угорщиною
12:33
фото, відео
Три авіаносні групи США проводять масштабні навчання біля узбережжя КНДР
12:28
фото
У Сирії внаслідок авіаударів по ринку загинули щонайменше 53 людей
12:24
У Південній Кореї розповіли подробиці прориву дезертира з КНДР
12:03
Таліби атакували пости сил безпеки Афганістану: більше 30 загиблих
11:47
Проти лідера партії влади Молдови проводять розслідування в Румунії
11:37
В Італії поліція конфіскувала фальшиві 28 мільйонів євро
11:29
Польща чекає від Києва готовності до розмов, а не ультиматумів – МЗС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

"Ямайка" чи уряд меншості: чим завершаться коаліційні переговори у Німеччині

Нинішні коаліційні переговори виявилися найскладнішими з моменту об’єднання Німеччини. Тим більше, що коаліціанти мають діаметрально протилежне бачення вирішення міграційної проблеми. У разі провалу переговорів Меркель може реалізувати опцію створення уряду меншості.

Микола Капітоненко, для Європейської правди

Головний бар'єр на шляху до НАТО: що доведеться зробити Україні для вступу в Альянс

В Україні часто говорять, що головні перешкоди на шляху до Альянсу – це підступи Кремля і недалекоглядність проросійськи налаштованих держав-членів НАТО. Але вважати так – означає недооцінювати пріоритети, розрахунки і побоювання тих, кого ми хочемо отримати в союзники.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  