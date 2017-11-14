В МЗС підтвердили загибель двох українців у ДТП у Словаччині

Вівторок, 14 листопада 2017, 12:55

У Словаччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

"Було четверо громадян України. Двоє загинули: один загинув на місці ДТП, інший помер у лікарні. Двоє перебувають ще в лікарні", - сказав Кирилич.

"За попередньою версією поліції, водій мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України, міг виїхати на зустрічну смугу, і відбулося зіткнення із зустрічним транспортним засобом", - додав дипломат.

Як повідомлялося, у Словаччині зіткнулися автобус із закарпатськими заробітчанами та вантажівка. Загинув 38-річний чоловік. Аварія сталася 11 листопада в районі Нижнього Грабовця (Пряшівський край).

Відомо, що мікроавтобусом поверталися з Чехії закарпатські заробітчани.