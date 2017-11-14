В МИД подтвердили гибель двух украинцев в ДТП в Словакии

Вторник, 14 ноября 2017, 12:55

В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

"Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое еще находятся в больнице", - сказал Кирилич.

"По предварительной версии полиции, водитель микроавтобуса, в котором находились граждане Украины, мог выехать на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным транспортным средством", - добавил дипломат.

Как сообщалось, в Словакии столкнулись автобус с закарпатскими работниками и грузовик. Погиб 38-летний мужчина. Авария произошла 11 ноября в районе Нижнего Грабовца (Прешовский край).

Известно, что на микроавтобусе возвращались из Чехии закарпатские работники.