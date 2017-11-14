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В ЄС визнали, що свідомо дають більше позитивних оцінок реформ в Україні

Вівторок, 14 листопада 2017, 15:48
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Європейський союз намагається підкреслювати позитивні сторони роботи України над реформами, щоби прогрес не видавався надто негативним.

Про це представники ЄС розповіли під час дискусії на Форумі асоціацій в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Чимало виступаючих заявили, що прогрес України з виконання Угоди про асоціацію не є достатнім; чимало завдань не були виконані у встановлений Угодою термін. Водночас від представників Європейського союзу пролунала думка, що для стимулювання України потрібна не лише критика, але й позитивна оцінка.

"Ми хочемо надіслати Україні сигнал, де ми перебуваємо у виконанні Угоди, але водночас ми не хочемо демотивувати. Адже ми чудово розуміємо, яка робота стоїть навіть за одним законом у сфері санітарії та фітосанітарії, який був схвалений зараз", - поділилася роздумами Евеліна Шульц з представництва ЄС в Україні.

"Якщо ми хочемо просунутися у питанні УА, ми повинні говорити про позитиви, досягнуті Україною... Мені доводиться переконувати Брюссель: ваші комунікації надто негативні, потрібно більше позитиву", - підтримав її Петер Вагнер, голова Групи підтримки України в Єврокомісії.

За словами Вагнера, зміна підходу ЄС сталася після того, як в Брюсселі усвідомили, що звичні важелі для проведення реформ – коли реформи були умовою для отримання безвізу та для отримання чергового фінансового траншу – втрачають ефективність. Нині в ЄС нагадують Україні, що виконання Угоди про асоціацію саме собою вигідне державі.

"Ми матимемо успіх, якщо зможемо пояснити, що нові можливості України дають можливість інтегрувати виробників до виробничого ланцюжка, що виконання Асоціації саме собою допоможе країні рухатися до процвітання", - пояснив він.

Як повідомлялося, раніше віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що Україні потрібна допомога ЄС у просуванні добрих новин з України.

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