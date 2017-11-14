В ЕС признали, что сознательно дают больше положительных оценок реформ в Украине

Вторник, 14 ноября 2017, 15:48

Евросоюз пытается подчеркивать положительные стороны работы Украины над реформами, чтобы прогресс не выглядел слишком отрицательным.

Об этом представители ЕС рассказали в ходе дискуссии на Форуме ассоциаций в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Немало выступающих заявили, что прогресс Украины по выполнению Соглашения об ассоциации недостаточен; немало задач не были выполнены в установленный Соглашением срок. В то же время, от представителей Евросоюза прозвучала мысль, что для стимулирования Украине нужна не только критика, но и положительная оценка.

"Мы хотим послать Украине сигнал, где мы находимся в исполнении Соглашения, но в то же время мы не хотим демотивировать. Ведь мы прекрасно понимаем, какая работа стоит даже за одним законом в сфере санитарии и фитосанитарии, который был принят сейчас", - поделилась размышлениями Эвелина Шульц из представительства ЕС в Украине.

"Если мы хотим продвинуться в вопросе СА, мы должны говорить о позитивах, достигнутых Украиной... Мне приходится убеждать Брюссель: ваши коммуникации слишком негативные, нужно больше позитива", - поддержал ее Петер Вагнер, председатель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

По словам Вагнера, изменение подхода ЕС произошло после того, как в Брюсселе осознали, что привычные рычаги для проведения реформ - когда реформы были условием для получения безвиза и очередного финансового транша - теряют эффективность. Сейчас в ЕС напоминают Украине, что выполнение Соглашения об ассоциации само собой выгодно государству.

"Мы будем иметь успех, если сможем объяснить, что новые возможности Украины дают возможность интегрировать производителей в производственную цепочку, что выполнение Ассоциации само по себе поможет стране двигаться к процветанию", - пояснил он.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Украине нужна помощь ЕС в продвижении хороших новостей из Украины.