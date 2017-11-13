Климпуш-Цинцадзе: нам потрібна допомога ЄС у просуванні добрих новин з України

Понеділок, 13 листопада 2017, 15:35

Українські урядовці розраховують на допомогу європейських колег для просування інформації про успіхи, досягнуті Україною.

Про це заявила у виступі на Форумі асоціацій у Києві віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нам потрібна допомога у комунікації добрих новин з України", - заявила вона, відповідаючи на запитання про те, якої допомоги потребує Україна з боку ЄС для подальшого зближення з Євросоюзом.

Вона також зауважила, що вже передала такий сигнал до європейської сторони – про це йшлося в понеділок вранці під час її зустрічі з послами країн-членів Євросоюзу.

Віце-прем’єр зауважила, що через недостатню комунікацію добрих новин Україна часом має невиправдано негативний імідж, що створює опір громадян ЄС щодо подальшого зближення з Києвом.

"Добрі, часом навіть нудні новини мають бути почуті європейським суспільством. Саме суспільством, а не політиками. Ми знаємо, що погані новини без жодної допомоги швидко знаходять свій шлях до медіа. Але у нас немає можливості проштовхнути саме позитивні новини", - пояснила віце-прем’єр.

Раніше "Європейська правда" публікувала дослідження щодо українських реформ, підготовлене британським Chatham house. Детальніше читайте в матеріалі "Битва за Україну: детальний огляд реформ та провалів у будівництві нової держави".