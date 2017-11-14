Міноборони РФ після скріншоту з гри показало нові "незаперечні докази" проти США

Вівторок, 14 листопада 2017, 18:51

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Міністерство оборони Росії почало перевірку в зв'язку з публікацією скріншоту з мобільної гри під виглядом доказів співпраці США з терористами "Ісламської держави".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Міноборони РФ проводить перевірку щодо цивільного співробітника одного з підрозділів, який помилково прикріпив фотоматеріали до заяви військового відомства про взаємодію очолюваної США міжнародної коаліції і бойовиків ІДІЛ в районі міста Абу-Кемаль в Сирії", - заявили в російському відомстві.

Міноборони РФ продовжує стверджувати, що США сприяють терористам і публікує "незаперечне підтвердження" забезпечення американськими військовими прикриття загонів ІГІЛ.

#СИРИЯ Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/vIRvRStBEP — Минобороны России (@mod_russia) 14 листопада 2017 р.

Доказами є супутникові знімки, зображення на яких дуже розмито і на них практично нічого неможливо розгледіти.

Нагадаємо, Міноборони РФ раніше показало скріншот з мобільної гри "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" в якості "незаперечного підтвердження" співпраці США з терористами "Ісламської держави" в Сирії.