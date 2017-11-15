Україна має продовжити створення Антикорупційного суду - заступник держсекретаря США

Середа, 15 листопада 2017, 16:34

Україні необхідно продовжувати процес створення Антикорупційного суду, а також виконати вимоги для отримання наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл після зустрічі з президентом України у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам було приємно бачити, що в Україні було прийнято кілька дуже важливих реформаторських законів, але ще багато що належить зробити. Слід продовжувати зусилля в питанні створення Антикорупційного суду", - сказав Мітчелл.

Заступник держсекретаря США підкреслив важливість продовження боротьби з корупцією і продовження реформ в Україні, зокрема, в енергетичному секторі.

"Вважаємо за необхідне забезпечити виконання Україною вимог для отримання наступного траншу МВФ", - додав він.

Мітчелл підкреслив, що США продовжують активно підтримувати Україну в протистоянні російської агресії і проведенні реформ.

Нагадаємо, в ЄС наполягають на необхідності створення окремого Антикорупційного суду та готові допомагати з відбором суддів.

Представниця президента у Верховній раді Ірина Луценко 6 листопада заявила про готовність Петра Порошенка подати на розгляд парламенту законопроект про антикорупційний суд протягом двох тижнів.

Поки що документ до парламенту не надходив.