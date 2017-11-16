Порошенко повинен відстоювати належну перевірку е-декларацій – єврокомісар Ган

Четвер, 16 листопада 2017, 12:34

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган вважає, що президент Петро Порошенко несе відповідальність за проблеми з перевірками електронних декларацій.

Про це він заявив у інтерв’ю "Суспільному".

"Проблема перевірки електронних декларацій чітко пов’язана з недоукомплектуваністю штату відповідального органу (НАЗК. – Ред.), а також із браком необхідного обладнання, зокрема інформаційно-технічного обладнання, та персоналу, який вмітиме ним користуватись", - зауважив єврокомісар.

За його словами, відповідальність за це несуть як відповідні міністерства, так і президент як глава держави.

"Якщо він (президент Петро Порошенко. – Ред.) як ключова особа прямо відстоюватиме таку боротьбу, це також може стати вирішальним фактором на користь змін", - підкреслив Йоганнес Ган.

Також Йоганнес Ган заявив, що у міжнародної спільноти вичерпується терпіння у зв’язку з браком практичних результатів боротьби з корупцією в Україні.