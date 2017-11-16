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Росія впроваджує кримінальну відповідальність за ввезення санкційних продуктів

Четвер, 16 листопада 2017, 16:02
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Міністерство фінансів РФ розробило законопроект, яким пропонується ввести в кримінальний кодекс покарання за ввезення і продаж продукції, на яку в Росії накладено ембарго.

Про це повідомляє газета "Коммерсант".

У пояснювальній записці до законопроекту Мінфін зазначає, що "особливе значення набуває необхідність підвищення відповідальності недобросовісних осіб за ухилення від дотримання відповідних заборон і обмежень".

Підготовлені Мінфіном РФ поправки розширюють статтю 226.1 про контрабанду — так, ув'язненням на термін трьох до семи років з штрафом до 1 млн руб. пропонується карати не тільки за імпорт в Росію сильнодіючих речовин, ядерних відходів і отрут, але і за "переміщення товарів, щодо яких встановлено заборони і обмеження на їх ввезення в Російську Федерацію або вивезення з неї".

Фінансове відомство пропонує окремо визначити обсяг ввезених товарів, якщо їх вартість перевищить 1 млн руб., то це може стати обтяжливою обставиною.

Крім того, Мінфін пропонує доповнити кримінальний кодекс статтею 226.2 — про порушення заборони на обіг заборонених до ввезення товарів. Згідно з пропонованими поправками, продаж такої продукції повинен, як і контрабанда, каратися позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом до 1 млн руб.

Перелік заборонених до ввезення продуктів має встановити уряд.

Кримінальну відповідальність за ввезення санкційної продукції пропонувалося встановити і раніше. У 2015 році з такою ініціативою виступила Федеральна митна служба. 

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