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Франція не бачить підстав для послаблення санкцій проти РФ – офіс віце-прем’єра

Субота, 18 листопада 2017, 13:24
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Франція дотримується режиму санкцій проти РФ попри те, що економіка країни зазнає втрат.

Про це у Парижі заявила міністр з європейських питань міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, інформує Урядовий портал.

"Попри те, що економіка Франції зазнає втрат від санкцій, наша країна дотримується санкційного режиму, оскільки наразі немає передумов для їх послаблення", - цитує французьку урядовцю служба віце-прем’єр-міністра України.

Зі свого боку, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що європейські санкції проти Росії залишаються головним інструментом впливу на політичне керівництво РФ.

"На сьогодні це найдієвіший спосіб тиску на російський режим задля виконання Мінських угод та припинення агресії проти України. Україна розраховує на постійну підтримку Франції в цьому питанні", - зазначила віце-прем’єр. 

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