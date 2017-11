ЄС продовжить економічні санкції проти Росії без дискусій – журналіст

Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії у грудні без особливих дискусій.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На цей момент схоже, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії буде прийнято без будь-яких серйозних обговорень на засіданні Європейської ради в грудні", - повідомив журналіст.

At the moment it looks like the decision to roll-over the economic sanctions against #Russia will be taken without any big discussions at #Euco in December. #Ukraine #Crimea