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ЄС продовжить економічні санкції проти Росії без дискусій – журналіст

Вівторок, 14 листопада 2017, 10:32
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Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії у грудні без особливих дискусій.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На цей момент схоже, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії буде прийнято без будь-яких серйозних обговорень на засіданні Європейської ради в грудні", - повідомив журналіст.  

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року.

Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року.

Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, Рада ЄС продовжила санкції.

Востаннє ЄС продовжував санкції проти РФ у червні. 

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