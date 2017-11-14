ЄС продовжить економічні санкції проти Росії без дискусій – журналіст

Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії у грудні без особливих дискусій.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"На цей момент схоже, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії буде прийнято без будь-яких серйозних обговорень на засіданні Європейської ради в грудні", - повідомив журналіст.
At the moment it looks like the decision to roll-over the economic sanctions against #Russia will be taken without any big discussions at #Euco in December. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 листопада 2017 р.
Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року.
Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.
19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року.
Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, Рада ЄС продовжила санкції.
Востаннє ЄС продовжував санкції проти РФ у червні.