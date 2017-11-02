Парламент Британії закликає уряд оприлюднити таємні дослідження про вплив Brexit

Четвер, 02 листопада 2017, 08:57

Британські законодавці заявляють, що уряд повинен оприлюднити свою оцінку впливу Brexit на економіку країни.

Про це повідомляє Reuters.

Британський уряд заявив у понеділок, що він здійснив 58 економічних оцінок, що охоплюють різні сектори економіки, однак відмовляється оприлюднити ці дані на прохання законодавців, заявляючи, що це може підірвати їхні позиції в Brexit-переговорах.

Повідомляється, що таке рішення викликало здивування законодавців, які зазначають, що документи мають пройти парламентську перевірку та бути використані для формування громадської дискусії щодо того, як має виглядати хороша угода Британії з ЄС.

Парламент погодився з пропозицією про те, що документи мають бути передані до парламентського комітету.

Нагадаємо, у Британії урядовий відділ з питань Brexit відмовився видати на запит лейбористів ключову інформацію про 58 секретних досліджень про те, як вихід країни з ЄС вплине на економіку.