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Парламент Британии призывает правительство обнародовать секретные исследования о влиянии Brexit

Четверг, 02 ноября 2017, 08:57
Версия для печати Комментарии

Британские законодатели заявляют, что правительство должно обнародовать свою оценку влияния Brexit на экономику страны.

Об этом сообщает Reuters.

Британское правительство заявило в понедельник, что он совершил 58 экономических оценок, охватывающих различные сектора экономики, однако отказывается обнародовать эти данные по просьбе законодателей, заявляя, что это может подорвать их позиции в Brexit-переговорах.

Сообщается, что такое решение вызвало удивление законодателей, которые отмечают, что документы должны пройти парламентскую проверку и быть использованы для формирования общественной дискуссии относительно того, как должно выглядеть хорошее соглашение Британии с ЕС.

Парламент согласился с предложением о том, что документы должны быть переданы в парламентский комитет.

Напомним, в Британии правительственный отдел по вопросам Brexit отказался выдать на запрос лейбористов ключевую информацию о 58 секретных исследований о том, как выход страны из ЕС повлияет на экономику.

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