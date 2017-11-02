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Польський сенатор: у питаннях історичної пам’яті Україна поводиться як варвар

Четвер, 02 листопада 2017, 10:29
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Польський сенатор та історик Ян Жарин звинуватив Україну у варварській поведінці щодо питань історичної пам’яті.

Про це він заявив у інтерв’ю wPolityce, відповідаючи на запитання про ситуацію довкола польських могил в Україні.

Сенатор заявив про наявність багатовимірної кризи у польсько-українських відносинах, яка була викликана "серйозними і глибокими культурними відмінностями між Польщею та Україною".

"Україна не хоче належати до римської цивілізації. Вона поводиться як варвар у питаннях історичної пам'яті. У нинішній зовнішній політиці у нас багато спільного, у нас є багато позитивних пропозицій.

Але взаємні відносини будуть дуже неглибокими, якщо Україна не зрозуміє, що значно глибші відносини походять з культурного виміру", - заявив сенатор.

При цьому, вважає сенатор, рішення щодо виходу з "кризи" повинна знайти Україна.

"Рішення зараз – на боці України. У неї є ключ до того, чи хоче вона бути з Польщею, з польською культурою. Україна повинна відповісти, чи хоче вона взяти на себе спільну відповідальність за давню матеріальну культуру в сучасній Україні", - заявив Жарин.

Він пояснив, що під цією матеріальною культурою слід розуміти цвинтарі, місця поховань та останнього спочинку поляків, "які досі не були відзначені присутністю хреста, що є належним символом пам'яті про загиблих і вбитих поляків у різних обставинах".

"Поляки загинули в цих районах під час Першої світової війни. Могили, які існують з часів боїв легіонів, вересня 1939 року, з часу геноциду на Волині… Це події, які пов'язані з польським спадком у XX столітті... Якщо ми не зрозуміємо цю просту істину з української сторони, тоді наша "дружба" буде все більш віддаленою", - заявив Жарин. 

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