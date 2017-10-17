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Попри розбіжності в історичних питаннях Польща хоче партнерства з Україною - Ващиковський

Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:38
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Попри ряд складних проблем у двосторонніх взаєминах, зокрема, розбіжності щодо історичних питань, Варшава розглядає Київ як партнера.

Про це ідеться у статті міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, опублікованій виданням Rzeczpospolita.

Ващиковський відзначив, є чимало сфер, в яких Україна та Польща знаходять взаєморозуміння, однак часто предметом двосторонніх переговорів стають складні історичні питання.

Серед таких питань він перечислив Волинську трагедію, яку назвав "геноцидом" ОУН-УПА проти поляків на Волині, захоронення останків жертв конфлітку і функціонування католицької громади в Україні.

"Крім цих давніх проблем є нові, такі як заборона на в'їзд на територію України польським соціальним працівникам і вченим, які критикують історичну політику Києва.

Чи такі як недостатнє залучення відповідних українських служб для захисту польських дипломатичних місій, які є об'єктом нападів з використанням вибухових речовин і бойових засобів", - пише Ващиковський.

"Ще раз хочу підкреслити: Варшава розглядає Київ як партнера, з яким можна поділитися успіхами, вигодами і обов'язками. Тільки при такому рівноправному партнерстві буде створено реальний союз", - відзначив глава польської дипломатії.

Як відомо, раніше Ващиковський заявляв, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

У зв'язку з цією заявою МЗС України викликало польського посла.

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