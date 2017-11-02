Польский сенатор: в вопросах исторической памяти Украина ведет себя как варвар

Четверг, 02 ноября 2017, 10:29

Польский сенатор и историк Ян Жарин обвинил Украину в варварском поведении в вопросах исторической памяти.

Об этом он заявил в интервью wPolityce, отвечая на вопрос о ситуации вокруг польских могил в Украине.

Сенатор заявил о наличии многомерного кризиса в польско-украинских отношениях, который был вызван "серьезными и глубокими культурными различиями между Польшей и Украиной".

"Украина не хочет принадлежать к римской цивилизации. Она ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти. В нынешней внешней политике у нас много общего, у нас есть много положительных предложений.

Но взаимные отношения будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что более глубокие отношения идут из культурного измерения", - заявил сенатор.

При этом, считает сенатор, решение о выходе из "кризиса" должна найти Украины.

"Решение сейчас - на стороне Украины. У нее есть ключ к тому, хочет ли она быть с Польшей, с польской культурой. Украина должна ответить, хочет ли она взять на себя общую ответственность за древнюю материальную культуру в современной Украине", - заявил Жарин.

Он пояснил, что под этой материальной культурой следует понимать кладбища, места захоронений и упокоения поляков, "до сих пор не были отмечены присутствием креста, являющегося надлежащим символом памяти о погибших и убитых при разных обстоятельствах поляках ".

"Поляки гибли в этих районах во время Первой мировой войны. Могилы, которые существуют со времен боев легионов, с сентября 1939 года, со времени геноцида на Волыни... Это события, связанные с польским наследием в XX веке... Если мы не поймем эту простую истину с украинской стороны, тогда наша "дружба" будет все более отдаленной ", - заявил Жарин.