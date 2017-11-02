"План Маршалла" для України представлять у Сеймі Литви

Четвер, 02 листопада 2017, 10:48

У Сеймі (Сеймасі) Литви відбудеться презентація так званого "плану Маршалла" для України, який передбачає нову програму допомоги для України.

Про це "ЄвроПравді" повідомила прес-служба голови комітету у закордонних справах Верховної ради України Ганни Гопко з посиланням на лист посла України у Литовські Республіці Володимира Яценківського.

План допомоги Україні презентують 6 листопада для послів Канади, США, Японії та держав-членів ЄС у Литві.

Литва вже ініціювала політичні дискусії на рівні держав-членів ЄС, а також планує продовжити переговори депутатів Сеймасу з депутатами Європарламенту та парламентів країн-членів ЄС, європейськими партіями, Єврокомісією та іншими інституціями ЄС для опрацювання цього питання та передбачення відповідної фінансової підтримки для України у рамках нового бюджету ЄС на 2020-2027 роки.

Раніше повідомлялося, що "План Маршалла" про довгострокову підтримку України, офіційно підтриманий Європейською народною партією, буде представлено на саміті Східного партнерства в Брюсселі у листопаді.

Як з’ясувалося, у документах саміту "Східного партнерства" немає навіть побіжної згадки про так званий "план Маршалла".

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю: "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

Та у статті "ЄвроПравди": "Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку".