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"План Маршалла" для України представлять на саміті Східного партнерства

Субота, 17 червня 2017, 13:32
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Так званий "План Маршалла" про довгострокову підтримку України, офіційно підтриманий Європейською народною партією, буде представлено на саміті Східного партнерства в Брюсселі.

Про це один із авторів документа екс-прем'єр Литви Андрюс Кубілюс розповів у інтерв’ю "Сегодня".

"Ми представимо "план Маршалла для України" на саміті Східного партнерства у листопаді, де, сподіваємося, згадка про цей документ з'явиться в підсумковій декларації саміту", - зазначив Кубілюс.

"Зараз ми рухаємося далі, плануємо до кінця червня поїхати в Берлін і Брюссель. Також є ціла низка конференцій, скажімо, в Лондоні на початку липня", - розповів Кубілюс про підготовку документа.

Нагадаємо, резолюція із підтримкою так званого "плану Маршалла" для України була одноголосно схвалена на конгресі Європейської народної партії на Мальті.

У резолюції йшлося, що Європейський союз і країни-члени мають розробити двосторонні та багатосторонні програми, що включають негайну військову, гуманітарну й економічну підтримку  просування демократичних реформ та довгострокової зовнішньої політики України з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю Кубілюса "Європейській правді": "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

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