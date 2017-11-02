"План Маршалла" для Украины представят в Сейме Литвы

Четверг, 02 ноября 2017, 10:48

В Сейме Литвы состоится презентация так называемого "плана Маршалла" для Украины, предусматривающего новую программу помощи для Украины.

Об этом ЕвроПравде сообщила пресс-служба председателя комитета по иностранным делам Верховной рады Анны Гопко со ссылкой на письмо посла Украины в Литовской Республике Владимира Яценковский.

План помощи Украине представят 6 ноября для послов Канады, США, Японии и стран-членов ЕС в Литве.

Литва уже инициировала политические дискуссии на уровне государств-членов ЕС, а также планирует продолжить переговоры депутатов Сейма с депутатами Европарламента и парламентов стран-членов ЕС, европейскими партиями, Еврокомиссией и другими институтами ЕС, чтобы проработать этот вопрос и предусмотреть соответствующую финансовую поддержку для Украины в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 годы.

Ранее сообщалось, что "План Маршалла" по долгосрочной поддержке Украины, официально поддержанный Европейской народной партией, будет представлен на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре.

Однако, как выяснилось, в документах саммита "Восточного партнерства" нет даже беглого упоминания о так называемом "плане Маршалла".

Подробнее о "Плане Маршалла для Украины" читайте в интервью: "Андрюс Кубилюс: Есть поддержка "плана Маршалла" для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год" и в статье ЕвроПравды: "Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку".